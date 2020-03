Historyk Memoriału: Katyń to zbrodnia, ale wciąż nikt w Rosji nie nazywa Stalina i NKWD zbrodniarzami

vdu

Józef Stalin także w oczach obecnej prokuratury rosyjskiej jest symbolem i przywódcą państwa. Rosyjska prokuratura nie jest gotowa, by wskazać jako winne zbrodni władze państwowe – mówi portalowi PolskieRadio24.pl Nikita Pietrow, historyk Memoriału, pytany o kwestię zbrodni katyńskiej.

Nikita Pietrow przyznał, że dostęp do archiwaliów w kwestii Katynia jest trudny, część dokumentów związanych z tym tematem jest niedostępna, nawet jeśli wiadomo, że istnieją. Chodzi tutaj, jak zaznaczył, m.in. o historię falsyfikowania zbrodni katyńskiej przez komisję Burdenki. Te dokumenty nie są dostępne dla badaczy, choć w archiwach się znajdują.

Po 60 latach od #zbrodniakatyńska powstał Polski Cmentarz Wojenny w #Katyń. Odwiedź to miejsce na https://t.co/p9AflDCRqq#katynpromemoria #katyn — Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (@CPRDiP) March 13, 2020

Czy na pewno zniszczono dokumenty?

– Nie wiemy też, czy wszystkie materiały, o których mówiono, że powinny zniszczone – naprawdę zostały zniszczone. Gdy w 1959 roku zalecano zniszczyć dokumenty, przyjęto decyzję, że same listy i decyzja Trojki NKWD powinny zostać zachowane. Jednak do tej pory nikt ich nie ujawnił. Zatem czy dokumenty są zniszczone, czy nie? To otwarte pytanie i jest to pytanie bardzo poważne – podkreślił historyk.

Nikita Pietrow zaznaczył, że w Rosji do tej pory nie wypracowano tekże podejścia do zbrodni lat 1937-1938, do Wielkiego Terroru. – Oficjalnie mówi się: to było złe, to była zbrodnia, ale nikt nie nazywa przy tym Stalina zbrodniarzem. Jest w tym ambiwalentność. Przyznaje się, że NKWD wydawało zbrodnicze rozkazy. Jednak przy tym nikt nie nazywa NKWD zbrodniczą organizacją – podkreślił nasz rozmówca.

Nasz rozmówca zaznacza także, że w Rosji jest problem z pewną zmętniałą świadomością tego, co miało miejsce za ZSRR. Część osób nie jest w stanie uwierzyć, że państwo popełniło tak wielkie zbrodnie, jak Katyń. To podatny grunt dla fałszerzy historii, którym obecne rosyjskie państwo nie przeszkadza – zaznacza historyk.

Nikita Pietrow podkreślił, że w Rosji jest wiele osób poszukujących prawdy. I warto ich wspierać, choćby przekazując dalej ich ustalenia, tak by wyniki ich pracy mogło poznać jak najwięcej osób.