Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Zdrada, której nie było?

W końcu grudnia 1925 r. do Eskpozytury II Oddziału Sztabu Generalnego w Wilnie zgłosił się były funkcjonariusz tej ekspozytury Józef Lip z prośbą o ponowne przyjęcie go do służby wywiadowczej. Proponował nawiązanie kontaktu z kierownikami wywiadu rosyjskiego i oddawanie w ten sposób usług wywiadowi polskiemu. Propozycja ta spotkała się z odmową, co więcej zarząno obserwację Lipa, którego zachowanie wydawało się podejrzane. Obserwacja wykazała, że Lip jest w kontakcie z osobą podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Rosji. Czym zakończyła się historia? Odpowiedź na pytanie w najnowszym odcinku.