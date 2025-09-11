Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Zdrada czy przetrwanie? Brat przeciw brata…

Chyba wielu z was słyszało takie historie jak np. podział majątku milionera Karpavičiusa. Między innymi sprawa ta zupełnie nie tak dawno zakończyła się umową pokojową między konfliktującymi stronami. Całkiem odmienną była historia rodziny Jana Kulczyka i jego dzieci Dominiki oraz Sebastiana. Po śmierci ojca to dzieci odziedziczyli ogromny majątek. Chociaż media spekulowały na ten temat i doszukiwano się konfliktu, ale Dominika skupiła się na działalności społecznej, a Sebastian na inwestycjach. To przykład spokojnego, choć strategicznego podziału majątku, który pokazuje, że nie zawsze musi być dramat tak jak w wypadku domu Gucci. Włoska dynastia modowa, założona przez Guccio Gucci. W latach 80. i 90. doszło do brutalnych walk o kontrolę nad firmą. Rodzina stopniowo traciła udziały, a kulminacją był proces i skazanie byłej żony Maurizia Gucci, Patrizii za zlecenie jego zabójstwa. W efektcie rodzina Gucci została całkowicie wypchnięta z firmy, która dziś należy do koncernu Kering. Podobnie wyglądał los imperium medialnego zbudowanego przez Ruperta Murdocha, gdzie napięcia między dziećmi wciąż nie ustają. Dlaczego mówię o podziałach majątkowych? Otóż podstawą dzisiejszej historii jest próba usunięcia z drogi innego spadkobiercy.