Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Zbrojna insurekcja Białorusinów. Historia Włodzimierza Rusaka

Tematem dzisiejszej audycji jest historia Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady (biał. Беларуская Сялянска-Работніцкая Грамада). To było białoruskie lewicowe ugrupowanie polityczne w okresie międzywojennym, które zostało utworzone w 1925 roku, wysuwało żądanie prawa do niepodległości dla Białorusinów w rozumieniu bolszewickim to znaczy przyłączenia się do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, a zatem chcieli zostać częścią Związku Sowieckiego. Pod koniec drugiego półrocza 1926 r. działało już około 1500 hurtków Hromady. Miały "około 100 000 członków i 400 000 sympatyków, co dla państwa może stać się groźnem" – pisali analitycy Sztabu Generalnego w "Krótkim zarysie zagadnienia białoruskiego". Jak wyglądała organizacja i działalność „hurtków” w terenie? Właśnie najlepszą odpowiedź na to pytanie dają teczki sądowe i o tym dzisiejsza audycja.