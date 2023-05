Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Z kart historii Nowej Wilejki

Nowa Wilejka jest to wschodnia dzielnica Wilna położona mniej więcej 10 kilometrów od centrum stolicy. To tutaj jest mój mikroświat, w którym dorastałem i kształtowałem się jako osobowość. Na pozór może wyglądać, że ta robotnicza dzielnica nie może mieć żadnych tajemnic godnych uwagi, ale to tylko powierzchowny sąd. Otóż Nowa Wilejka to było samodzielne miasto mające własną, ciekawą i złożona historię. O tym i nie tylko o tym w najnowszej audycji. Zapraszam!