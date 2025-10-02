Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Szpieg w Wileńskiej Rozgłośni Polskiego Radia

W 1795 r. decyzją zaborców Rzeczypospolita Obojga Narodów została wytarta z mapy ówczesnej Europy. Polska i Litwa odrodziły się po 123 latach zniewolenia, czyli u kresu pierwszej wojny światowej w 1918 roku. Jednak różne wizje polityczne liderów obu narodów stały się powodem politycznych waśni, które w 1919 r. zamieniły się w otwarty konflikt zbrojny. Walki między obu bratnimi narodami zostały zakończone w listopadzie 1920 r., ale trwała ta cicha wojna, która polegała na obustronnych działaniach wywrotowych. Właśnie w dzisiejszej historii odsłonię grę szpiegowską, która rozegrała się nie tylko w Wilnie, ale też w Nowej Wilejce, Święcianach, Duksztach oraz Ignalinie. W tych miejscowościach działała litewska siatka szpiegowska, której celem było zebranie informacji o jednostkach Wojska Polskiego. Między innymi jeden z litewskich agentów pracował w Wileńskiej Rozgłośni Polskiego Radia. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszej audycji.