Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Sowiecka siatka szpiegowska w Wilnie

Kontynuując tematy szpiegowskie dziś odsłonię dla Państwa historię kolejnych sowieckich agentów. Trzeba zaznaczyć, że agentura sowiecka bardzo poważnie spenetrowała polskie służby w okresie istnienia drugiej Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym na terytorium państwa polskiego działały dwie instytucje wywiadu sowieckiego: Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, czyli tzw. Razwiedupr oraz Główny Urząd Bezpieczeństwa Państwowego funkcjonujący wcześniej pod nazwą CzK lub WCzK. Jednym z Istotnych organów wywiadu politycznego był Tajny Dział Operacyjny organizujący na obszarze Polski wywiad płytki do 50 km. Otóż o metodach tego działu opowiemy w najnowszej audycji.