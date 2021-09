Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Sowiecka okupacja we wspomnieniach świadka

Dzisiaj niestety wciąż słyszymy głosy o tym, że sowieci nie dokonali agresji we wrześniu 1939 roku. Zapraszam do wysłuchania relacji świadka Romualda Warakomskiego. Wspomnień R. Warakomskiego nie cechują przesadne emocje lub uwypuklone tragedie, mimo to są wartościowe. Zapraszam do wysłuchania!