Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Przebiegły handlowiec

W historii o Jaszce Mellerze, wspomniano o polskim wywiadowcy zakordonowym Janie Próchniewiczu, który po zdekonspirowaniu znalazł się w więzieniu w Mińsku. Próchniewiczowi nie tylko udało się wydostać się z sowieckiego więzienia, ale po powrocie do Polski pomógł w likwidacji sowieckiej siatki szpiegowskiej. Między innymi to dzięki niemu udało się zatrzymać niejakiego Aleksandra Kleyffa, który oficjalnie był handlowcem. Jednak czy tak było w rzeczywistości? Dlaczego polskie organy bezpieczeństwa państwowego podjęli się próby ścigania Kleyffa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dzisiejszej audycji!