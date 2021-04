Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Polowanie na czarownice w WKL

Tomek Bożerocki zaprasza do wysłuchania audycji Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Pierwszy odcinek jest poświęcony tematowi prześladowaniu wiedźm w Wielkim Księstwie Litewskim. Papież Inocenty VIII w 1484 r. ogłosił bullę, w której nawoływał wszystkich wiernych pomóc do zwalczania czarownic. Bulla zapoczątkowała trwające w Europie przez prawie ponad trzy stulecia polowanie na czarownice. Zjawisko te dotarło i do WKL. Jeżeli do dnia ogłoszenia bulli mieszkańcom Starego Kontynentu wyglądało, że świat został zalany przez heretyków, to po jej ogłoszeniu uznano, że świat jest przepełniony wiedźmami. W tym okresie wielu niewinnych osób skazano na męki i śmierć za przestępstwa, których nie popełniły. Niestety, w okresie panowania przesądów ludzie byli w stanie uwierzyć w istnienie czarownic.