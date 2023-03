Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Pamiętny marzec 1990 roku…

W sobotę będziemyobchodzić święto Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego. Jest to ważne święto, ponieważ litewskie dążenie niepodległościowe przyczyniło się także do tego, że ostatecznie rozpadł się związek sowiecki. Jak była historia tego dnia? Jakie miała skutki i co jeszcze mamy do zrobienia w niepodległej Litwie? O tym i nie tylko o tym w najnowszym odcinku audycji "Historia: wydarzenia, fakty, teorie".