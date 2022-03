Historia: wydarzenia, fakty, teorie. O wstążce gwardyjskiej – najbardziej rozpoznawalnym znaku putinowskiej propagandy

Wojna na Ukrainie zmusza nas do bardziej dokładnej refleksji nad treściami, które odczytujemy w mediach społecznościowych, lub które do nas docierają za pomocą środków masowego przekazu. Musimy uważać, by nie zacząć lać przysłowiowej wody na młyn rosyjskiej propagandy. Dzisiaj T. Bożerocki opowie o znaczeniu bardzo małego elementu, który ze względu na swą prostotę stał się nieodłącznym symbolem putinowskiej propagandy, czyli o wstążce gwardyjskiej i oczywiście nie tylko o tym. Zapraszamy!