Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Mit Smoleński

10 kwietnia 2010 doszło do największej tragedii w historii współczesnej Polski. W okolicach Smoleńska rozbił się samolot z polską delegacją na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie Tu-154M. Jednak wkrótce narodowa tragedia staraniem niektórych polityków przekształciła się w mit, który stał się częścią narracji politycznej partii Prawo i Sprawiedliwość. Jak do tego doszło? I dlaczego do tego doszło? Odpowiedzi na te i inne pytania w najnowszym odcinku audycji, zapraszam!