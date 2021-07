Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Mit o Stalingradzie

Z uwagi na ogrom zaangażowanych sił i środków, trwająca od 23 sierpnia 1942 r. do 2 lutego 1943 r. bitwa stalingradzka zaliczana jest do największych batalii drugiej wojny światowej. Ówczesna prasa pośpieszyła z okrzyknięciem bitwy o Stalingrad jako decydującej bitwy w kontekście II wojny światowej. Interesujące jest to, że to właśnie zachodnia prasa a nie jakaś tam załgana sowiecka Prawda! Być może przyczyną tego były nagłe zwroty w akcji: początkowo sukcesy sił osi, później sowiecki kontratak, długie okrążenie. Oczywiście wpływ też musiała mieć sama nazwa miasta – Stalingrad, miasto Stalina! Właściwie sami Sowieci byli bardziej powściągliwi w ocenie rezultatów bitwy, owszem wychwalano dzielność obrońców, ale nie wystawiano oceny. Zresztą początkowo i sam Józef Stalin nie bardzo wiedział co z tą wiktorią stalingradzką robić. Zapraszam razem ze mną zastanowić się czy rzeczywiście bitwa o Stalingrad jest decydującą bitwą drugiej wojny światowej!