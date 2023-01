Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Magia przywoływania urodzaju

Chociaż za oknem styczeń, jednak wiosna już zbliża się coraz bardziej. A czy każdy gospodarz wie co trzeba czynić, by zapewnić urodzaj drzew owocowych? Oczywiście wiele obrządków trzeba sprawić w dzień zapustów. Jednak i do zapustów warto zrobić pewne działania by drzewa owocowe przynosiły urodzaj i o tym właśnie najnowsza audycja. Zapraszam!