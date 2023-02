Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Jedynie prawda jest ciekawa

Jedynie prawda jest ciekawa - to motto życiowe Józefa Mackiewicza, który w swej twórczości dążył do ukazania prawdy. Czym jest nam dzisiaj jego dorobek? Czy potrafimy docenić fenomen Józefa Mackiewicza i dlaczego warto go naśladować? O tym i nie tylko o tym w dzisiejszej audycji. Zapraszam!