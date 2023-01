Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Historia tajemniczego Anglika

Na pewno wielu z was słyszało o Czyngis Chanie i jego potężnym imperium. Jednak na pewno nie wielu wie, że w służbie potężnych Mongoło-Tatarów był Anglik, który dzisiaj może być zaliczany do grona zbrodniarzy wojennych. Co to za tajemniczy Anglik i jakie zbrodnie ciążą na nim? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najwnowszym odcinku audycji Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Zapraszam