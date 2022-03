Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Gozdzki – prawdziwy prototyp sienkiewiczowskiego Kmicica

Chyba każdy z nas zna sienkiewiczowskiego Kmicica - bohatera i warchoła. Jednak była to postać fikcyjna, ale musiał istnieć jakiś prototyp tej postaci. Zapraszam do wysłuchania audycji o wojewodzinie Gozdzkim, który był bohaterem i warchołem tak jak i Kmicic. Kto wie, być może to był prototyp...