Na wybranym do ilustracji podcast’u zdjęciu widzimy tych, o których dzisiaj nic nie wiemy. A przecież to jest dzień ich tryumfu! To oni zdobyli Pióromont, Zwierzyniec, Żyrmuny! Czy władze Wilna, kiedyś odważą się upamiętnić tych bohaterów? Co wiemy dzisiaj o „Kmicicu”? O AK, o konspiracji i zdradzie rozmawiam z profesorem Jarosławem Wołkonowskim.

