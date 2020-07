Google Arts & Culture udostępnia wystawy Instytutu POLONIKA

Na początek wirtualnej podróży Instytut POLONIKA zaprasza do Stanów Zjednoczonych i na Łotwę. Wystawa „Polish Catedrals” poświęcona jest kościołom amerykańskiej Polonii, wraz z komentarzem historycznym przybliża ich historię w wybranych metropoliach USA oraz pozwala na pójście śladami polskiej kultury w tym kraju. Kolejna wystawa pod hasłem „Polacy w Lipawie. Polski rozdział w historii łotewskiego miasta”, to opowieść o niemal nieznanej historii Polaków w tym portowym mieście.

Od 30 lipca br. internauci i miłośnicy polskiego dziedzictwa kulturowego mogą wyruszyć w wirtualną podróż do Wilna na spacer po Cmentarzu Na Rossie (wystawa: „Rossa. Wileńska nekropolia”) oraz do Lwowa do niezwykłej świątyni (wystawa: „Twarze świętych. Arcydzieło Jana Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej we Lwowie”).

Wkrótce będzie też można obejrzeć nasze wystawy dotyczące poloników we Włoszech.

Google Arts & Culture to platforma internetowa, dzięki której użytkownicy mogą bezpłatnie zapoznać się ze dziełami sztuki znajdującymi sie w zbiorach muzeów partnerskich z całego świata.