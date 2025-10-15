Gala finałowa Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka

W liście skierowanym do uczestników i organizatorów, odczytanym przez wiceszefową Kancelarii Senatu Magdę Zdyrę, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że inicjatywa „wyrasta z głębokiego uznania dla dorobku artystycznego swojego patrona – wybitnego śpiewaka i solisty zespołu ‘Mazowsze’, osoby obdarzonej niezapomnianym głosem i niebywałą charyzmą sceniczną”. Jak dodała, „Stanisław Jopek mawiał o sobie, że jest szczęściarzem – dzisiaj to my jesteśmy szczęśliwi i wyrażamy swoją wdzięczność za jego dziedzictwo i nieoceniony wkład w polską kulturę. To ogromna radość, że postać Stanisława Jopka wciąż inspiruje kolejne pokolenia śpiewaków, a pieśni ludowe i utwory z repertuaru ‘Mazowsza’ ponownie rozbrzmiewają w interpretacjach młodych i bardziej doświadczonych artystów.”

W wydarzeniu uczestniczył także wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

Po zakończeniu przesłuchań przekazano gratulacje wszystkim wykonawcom, podkreślając, że repertuar „Mazowsza” pozostaje ważnym punktem odniesienia i inspiracją dla kolejnych generacji artystów. Podziękowano również organizatorom za konsekwentne pielęgnowanie dziedzictwa narodowego oraz popularyzację polskiej pieśni ludowej.