Futurystyczny „Portal” połączył Lublin z Wilnem

„Portal Lublin-Wilno na Placu Litewskim został oficjalnie otwarty, a to dopiero początek naszej wspólnej podróży! Czujemy w głębi serca, że będzie to piękny czas, który wypełnimy odkrywaniem siebie, nowych ludzi oraz prawdziwej jedności.W tym miejscu gorąco podziękować chcielibyśmy wszystkim, którzy na swój sposób przyczynili się do realizacji i inauguracji projektu. Cieszymy się, że jesteście z nami!” – czytamy w oświadczeniu Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Fot. Go Vilnius

Na podst. Ambasada RP w Wilnie/ Ambasada Litwy w Polsce/ govilnius.lt