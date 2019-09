Forum Kultury: Eksperci nie chcą instytucji kurującej politykę historyczną

vdu

Zdaniem Nausėdy decyzje te były nieprzemyślane i doprowadziły do głębokich podziałów w społeczeństwie litewskim. Główna doradczyni prezydenta ds. kultury i oświaty Sonata Šulcė po spotkaniu poinformowała dziennikarzy, że uczestnicy forum doszli do wniosku, iż należy wzmocnić naukę historii w szkołach, rozszerzać działalność akademicką i oświatową, organizować więcej dyskusji na tematy historyczne.

Z kolei historyk Rimvydas Petrauskas akcentował, ze uczestnicy forum nie poparli idei tworzenia nowej, specjalnej instytucji, która miałaby się zajmować kwestiami pamięci historycznej. „Dla wielu osób szkoła jest pierwsza i ostatnią instytucją, w której mają do czynienia z historią. Dlatego należy wzmocnić dyskusje na tematy historyczne w szkole oraz na łamach mediów” – uważa Petrauskas. Podkreślił on, że podczas forum nie dyskutowano o kwestii tablicy pamiątkowej Jonasa Noreiki, gdyż takie tablice to chyba najgorszy sposób na funkcjonowanie pamięci historycznej.

Z kolei dyrektor Instytutu Historii Litwy Alvydas Nikžentaitis podkreślił, e po roku 2010 pamięć historyczna stała się przedmiotem wojen informacyjnych toczonych pomiędzy różnymi państwami i kwestia tablicy Jonasa Noreiki – zdaniem historyka – to zaledwie lekka bryza wieszcząca przyszłe burze związane z pamięcią historyczną.

Było to już drugie forum na temat kultury zwolane przez prezydenta nausedę. W październiku planowane jest trzecie, które ma podsumować dyskusje na temat pamięci historycznej i litewskiej polityki historycznej.