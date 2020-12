Filmy 2021 r. studia filmowego „Warner Bros“ zostaną przedstawione online

Tradycja pokazywania premiery głównych filmów została wstrzymana po tym, jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki zaczęto zamykać kina z powodu pandemii.

„Chodzi o to, jak przetrwać największe „trzęsienie ziemi” w kinach” -powiedział Jeff Bock, analityk rynku filmowego.

„Pandemia znacznie przyspieszyła ten proces, a w obliczu niepewności co do dochodów w kinach w 2021 r., „Warner Bros“ dokonał ogromnego zwrotu, który może koordynalnie zmienić przemysł filmowy” – powiedział Jeff Bock dla agencji informacyjnej AFP.

Decyzja jednego z największych studiów filmowych, która natychmiast wstrząsnęła branżą filmową, została podjęta po wcześniejszym ogłoszeniu przez „Warner Bros“, że „Wonder Woman 2″ ukaże się w dzień Bożego Narodzenia zarówno na platformach streamingowych, jak i w kinach.

Czwartkowe ogłoszenie oznacza, że strategia ta będzie zastosowana do co najmniej 17 filmów, w tym wyczekiwanych „The Many Saints of Newark” i filmu „Suicide Squad 2″ (The Suicide Squad 2).

„Najbardziej chcemy, aby filmy powróciły na duże ekrany. Wiemy, że nowe treści to krew kin, ale musimy to połączyć z rzeczywistością, gdyż większość teatrów w USA będzie ograniczona przez cały 2021 r.” – czytamy w oświadczeniu.