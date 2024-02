Film dokumentalny „Polacy na Haiti”

Film jest dostępny na Youtube bezpłatnie do zobaczenia. Film jest dedykowany dla Polaków i Polonii zagranicą stąd kontaktujemy się z Państwem i zachęcamy do udostępnienia go dla Państwa społeczności, wierzymy, że będzie to wyjątkowa i ciekawa przygoda w historii.

Trailer filmu dostępny pod linkiem: https://youtu.be/keDc2VJlElI

„Polacy na Haiti”

Pierwsza część filmu, to historia o Polskich Legionach, wysłanych na Haiti w 1802 i 1803 roku, które zmuszone do walki na obcej ziemi, płaciły setkami ofiar za ideę napoleońskiej wizji. Scenariusz filmu, oparty na pamiętnikach legionistów oraz archiwalnych publikacjach, ukazuje nie tylko ich miłość do ojczyzny, ale także dramat życia tysiące kilometrów od domu.

Link do pierwszej części filmu dostępny pod linkiem: https://youtu.be/ivRCosuDqyA

„Polacy na Haiti” – La Pologne.

Druga część filmu przeniesie widzów z historycznych szlaków do teraźniejszości. Film przedstawi sylwetki kilku La Pologne, których spotkaliśmy w trakcie naszej podróży na Haiti w 2018 roku. Dodatkowo, zobaczymy malownicze zakątki Haiti, pozostałości starych fortyfikacji oraz miejsca, gdzie toczyły się heroiczne walki polskich legionistów.

Link do drugiej części filmu dostępny pod linkiem: https://youtu.be/tawa37D-z7s

„Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej podróży przez czas i przestrzeń, która z pewnością wzbogaci Państwa o nowe spojrzenie na historię Polski i jej dziedzictwo na Haiti” – czytamy na stronie producentów filmu.

Oficjalna strona filmu www.polishlegions.com/film

Projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach konkursu „Pomoc Polonii i Polakom za Granicą 2023 r.” zorganizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”