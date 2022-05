Festiwal w Cannes 2022

W jury konkursu głównego znaleźli się: francuski aktor Vincent Lindon (przewodniczący), brytyjska aktorka Rebecca Hall, indyjska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyser Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier.

Wicepremier Piotr Gliński pogratulował Jerzemu Skolimowskiemu nagrody w Cannes.

Gratulacje dla Jerzego Skolimowskiego — laureata nagrody specjalnej jury 75. festiwalu filmowego w Cannes za film „IO” – napisał w sobotę wieczorem na Twitterze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

„IO” odnosi się do filmu „Na los szczęścia, Baltazarze!” Roberta Bressona, jednego z klasyków kina francuskiego. Głównym bohaterem jest osioł występujący w cyrku z młodą artystką Kasandrą (Sandra Drzymalska). Dziewczyna bardzo się o niego troszczy, a IO obdarza ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy komornciy wkraczają do cyrku po protestach przeciwników wykorzystywania zwierząt, muszą iść własnymi drogami. Osioł trafia do stajni, a następnie wielokrotnie zmienia właściciela.

Współscenarzystką i współproducentką filmu jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), za muzykę – Paweł Mykietyn, a za montaż – Agnieszka Glińska. Dystrybutorem obrazu w Polsce została firma Gutek Film.

Pozostałe nagrody

„Triangle of Sadness” Rubena Ostlunda otrzymał w sobotę wieczorem Złotą Palmę 75. festiwalu filmowego w Cannes. Grand Prix uhonorowano ex aequo Lukasa Dhonta za „Close” oraz Claire Denis za „Stars at Noon”.

Zar Amir Ebrahimi i Song Kang-ho otrzymali nagrody dla najlepszej aktorki i aktora podczas sobotniej gali zamknięcia 75. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego uhonorowało ich za role w – kolejno – filmach „Holy Spider” oraz „Broker”.

Tarik Saleh został uhonorowany w sobotę wieczorem podczas gali zamknięcia 75. Festiwalu Filmowego w Cannes nagrodą za najlepszy scenariusz do filmu „Boy From Heaven”. Park Chan-Wook został uhonorowany przez główne jury konkursu 75. Festiwalu Filmowego w Cannes w sobotni wieczór nagrodą dla Najlepszego Reżysera za film „Decision to Leave”.

Ceremonia zamknięcia 75. Festiwalu Filmowego w Cannes odbyła się w Grand Théâtre Lumière. Bezpośrednio po uroczystej kolacji publiczność będzie mogła obejrzeć film, który zdobył Złotą Palmę.