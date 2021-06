Festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach”

Tegoroczną nowością festiwalu – wykłady Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M. Mažvydasa z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

4 lipca – 15 sierpnia 2021 r., Pałac Balińskich w Jaszunach

ul. J. Śniadeckigo 2, Jaszuny, rej. solecznicki.

Początek wykładów o godz. 13.30

Początek koncertów o godz. 15.00

Organizatorzy: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Litewska Filharmonia Narodowa;

Partner: Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa;

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, Litewska Rada Kultury.

Wstęp wolny!

4 lipca (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Droga do Konstytucji 3-ego maja: Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed I rozbiorem 1772 roku“, wykładowca prof. Jūratė Kiaupienė (Instytut Historii Litwy). Często XVIII-wieczna historia Rzeczypospolitej jest postrzegana jako zmierzch państwa polsko-litewskiego. Może to tylko mit? Jak się układało życie wspólnego państwa Polski i Litwy przed pierwszym rozbiorem?

Godz. 15.00

Koncert „Litewska Orkiestra Kameralna i Džeraldas Bidva“

LITEWSKA ORKIESTRA KAMERALNA (kierownik Sergey Krylov)

Solista DŽERALDAS BIDVA (skrzypce)

Konferansjerzy: Viktoras Gerulaitis i Mirosław Szejbak

W programie: MIECZYSŁAW KARŁOWICZ – „Serenada“ na smyczki, op. 2

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART – Serenada na smyczki G-dur, Nr. 13 („Mały nokturn Eine kleine Nachtmusik”), KV 525

ANTONIO VIVALDI – Koncert E-dur „Wiosna (La Primavera)“, op. 8 Nr. 1, RV 269, ir koncert g-moll „Lato (L’Estate)“, op. 8 Nr. 2, RV 315, z cyklu koncertów skrzypcowych „Cztery pory roku (Le quattro stagioni)“

11 lipca (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Droga do Konstytucji 3-ego maja: zmiany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w kontekście międzynarodowym (1772-1791)“, wykładowca dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Muzeum Narodowe Litwy, Pałac Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Instytut Historii Litwy)

Konstytucja 3 maja 1791 r. powstała jako dojrzały produkt idei Oświecenia, na powstanie którego miała wpływ szybko zmieniająca się sytuacja geopolityczna. Jakie wydarzenia tamtych lat miały wpływ na zmiany w Polsce i na Litwie? Czym żyła Rzeczpospolita Obojga Narodów między pierwszym rozbiorem a uchwaleniem Konstytucji 3 maja?

Godz. 15.00

Koncert „Jazz w Jaszuńskim Pałacu” WOKALNY ZESPÓŁ JAZZOWY ARTURASA NOVIKASA COLOR JAZZ. W programie: aranżacje litewskich melodii ludowych oraz utworów muzyki klasycznej.

18 lipca (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Tekst Konstytucji 3 maja: mity i rzeczywistość“, wykładowca doc. Eligijus Raila (Uniwersytet Wileński). Na Litwie ciągle odżywa dyskusja – czy dzień 3 maja jest datą wartą świętowania. Często podstawą dyskusji zostaje tekst Konsytucji 3 maja. Co on zawiera? Jakie są podstawowe

idee tego dokumentu? Czy tak naprawdę jest to dokument nieprzychylny Litwie?

Godz. 15.00

Koncert „Dzwonią dzwony” ZESPÓŁ DZWONKÓW RĘCZNYCH ARSIS (Estonia). Konferansjer Viktoras Gerulaitis

W programie: CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG – składanka z musicalu „Nędznicy (Les Misérable)“, w

aranżacji Kevina McChesney’a

PIOTR ČAIKOVSKIJ – z baletu „Dziadek do orzechów“

Uwertura (aranżacja Kevina McChesney’a)

„Marsz“ (aranżacja W. H. Griffin)

„Taniec arabski“ (aranżacja M. L. Thompson)

„Taniec hiszpański“ (aranżacja W. H. Griffin)

„Trepak“ (aranżacja W. H. Griffin)

PIETRO MASCAGNI – „Intermezzo“ z opery „Rycerskość wieśniacza (Cavalleria

rusticana)“ (aranżacja D. E. Wagner)

GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL – „Largo“ z opery „Kserkses“ (aranżacja Fr. L. Callahan)

FRANZ LISZT – „Rapsodium węgierskie“ Nr. 2 (aranżacja D. E. Wagner)

ANTONIO VIVALDI–JOHANN SEBASTIAN BACH – Allegro z koncertu a-moll

(aranżacja Fr. Gramann)

PIOTR ČAIKOVSKIJ – „Modlitwa poranna“ z „Albumu dla młodzieży“ (aranżacja V.

Soonberg)

PIOTR ČAIKOVSKIJ – „Walc“ z baletu „Śpiąca królewna“ (aranżacja B. Childers)

Estońskie pieśni ludowe (aranżacja T. Kõrvits)

„Obudź się, moje serce“ („Awake, my heart“)

„Śpij, śpij malutki“ („Sleep, sleep, little mats“)

„Izba wiatru“ („The chamber of the wind“)

„Przypłyńcie, drogie dorsze“ („Come, little coddy“).

25 lipca (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Konstytucja 3 maja jako święto państwowe w Polsce: tradycje i rytuały“, wykładowca dr Tomasz Błaszczak (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litewska Biblioteka Narodowa i. Marcina Mażwida)

W wieku XX w Polsce Konstytucja 3 maja zdobyła status jednego z głównych świąt państwowych, dzień 3 maja został dniem świątecznym w roku 1919 i jest obchodzony dotychczas. W r. 1946 władze Polski socjalistycznej święto to znieśli, ale jednocześnie dzień 3 maja został ważnym dniem w świadomości i działalności opozycji. W r. 1990 Dzień Konstytucji 3 maja powrócił do kalendarium świąt. Jak obchodzono dawniej i jak w dniu dzisiejszym? Jakie są tradycje?

Godz. 15.00

Koncert „Szachy muzyczne“ ZESPÓŁ MUSICA HUMANA (kierownik artystyczny Robertas Beinaris) Soliści: DOVILĖ KAZONAITĖ (sopran), ROBERTAS BEINARIS (obój)

W programie: ANTONIO VIVALDI – Uvertura „Olimpiada“, RV 725

GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL – Aria „Lascia ch’io pianga“ z opery „Rinaldo“, HWV7 WOLFGANG AMADEUS MOZART – Część I Allegro z Divertismento Nr. 1 D-dur, KV 136 MICHAŁ KLEOFAS OGIŃSKI – Polonez d-moll (aranżacja Gediminasa Kviklysa)

ÁSTOR PIAZZOLLA – Tango „Oblivion“ (solo na skrzypcach Ramunė Grakauskaitė i Inga

Aleksienė)

GIEDRIUS SVILAINIS – „Pory roku Bura“ na obój, solo, według „Pór roku“ Kristijonasa

Donelaitisa:

I. „Słońce budzi świat (Saulė budina svietą)“

II. „Doczekaliśmy miłego lata (Sulaukėm vasarą mielą)“

III. „Jesienne płacze i melancholie (Rudens melancholijos ir keiksnojimai)“

IV. „Zimowa odwaga (Ant žiemos narsai)“

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART – aria Paminy „Ach, ich fuhl’s“ z opery

„Zaczarowany flet“ FRÉDÉRIC BONZON – scenka pastoralna „In the Ardennes“ na obojui i skrzypce (aranżacja Roberta Beinarysa)

JUOZAS TALLAT-KELPŠA – litewska pieśń ludowa „Tańcowała panna Ania (Šokinėjo pana Ona)“ (aranżacja Gediminasa Kviklysa)

GALINA SAVINIENĖ – „Litwa“ (słowa Justinasa Marcinkevičiusa)

1 sierpnia (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Pamięć o Konstytucja 3 maja w społecznościach Rzeczypospolitej Obojga Narodów“, wykładowca prof. Egidijus Aleksandravičius (Uniwersytet Witolda Wielkiego) W ciągu 230 lat po uchwalwniu Konstytucji 3 maja poglądy na nią na Litwie i w Polsce nie byli statyczne. Jakie miejsce w świadomości zbiorowej narodów Rzeczypospolitej ma

dzisiaj Konstytucja 3 maja? Jak się zmieniali te poglądy w przebiegu dziejów?

Godz. 15.00

Koncert „Projekt puzonów i Loreta Sungailienė: swoi“

LORETA SUNGAILIENĖ (wokal), VYTAUTAS PILIBAVIČIUS (puzon), REMIGIJUS GUMULIAUSKAS (puzon), MARIUS BALČYTIS (puzon), VALENTAS MAROZAS (puzon), ALBINAS GRAŽULIS (puzon), ARTŪRAS MANIUŠIS (perkusja)

W programie:

„Čiūž čiūžela“ (zimowa pieśń i sutartinė w aranżacji Vytautasa Pilibavičiusa) VYTAUTAS PILIBAVIČIUS – „Rosła kalina (Augo putins)“ z elementami sutartinė „Kosili na łące siano (Pjuovė lonkuo šėina)“ (żmudzka pieśń sianokosowa w aranżacji V. Pilibavičiusa) VYTAUTAS PILIBAVIČIUS – „Taniec puzonów (Trombonų šokis)“ na zespół puzonów i perkusję

„Odśpiewałem już piosenki (Aš išdainiavau vėsas dainelės)“ (żmudzka pieśń ludowa) REMIGIJUS GUMULIAUSKAS – „Kaczucha (Antela)“ (dzukijska pieśń ludowa) „Oj sady (Lioj sodai)“ z elementami sutartinė „Lioj saudailio, vokaro“ i naśladowaniem ptasich głosów (aranżacja V. Pilibavičius)

„Kto mnie kołysze (Kas man supa)“ (wschodniodzukijska kołysanka w aranżacji V. Pilibavičiusa) „Żyje na wsi szczygiełek (Auga kėime dagilelis)“ (improwizacja na temat żmudzkiej pieśni sierocej). REMIGIJUS GUMULIAUSKAS – „Samba puzonów (Trombonų samba)“ na puzony i

perkusję „Chodzi panna (Vaikščiuo pana)“ (żmudzka młodzieżowa pieśń miłosna, aranżacja V. Pilibavičius).

„W mieście Tylży (Tilžės miestely)“ (wojskowo-historyczna pieśń z regionu Małej Litwy, aranżacja V. Pilibavičius). VYTAUTAS PILIBAVIČIUS – „Piosenka“ na puzony i perkusję „Kosił chłopak siano na łaczce (Pjaun bernielis lonkuo šėina)“ (żmudzka pieśń sianokosowa, aranżacja V. Pilibavičius). VYTAUTAS PILIBAVIČIUS – „Taniecc rożka (Rago šokis)“ na głos, rożek drewniany, puzony i perkusję z elementami folklorystycznymi i improwizacyjnymi „Wejdę na górę (Aš užeisiu ant kalno)“ (suwalkijska pieśń młodzieżowo-miłosna, aranżacja V. Pilibavičius).

8 sierpnia (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Zapoznanie się z najważniejszymi objektami utrwalającymi Konstytucję 3 maja“, wykładowca dr Laima Bucevičiūtė (Uniwersytet Witolda Wielkiego) Konstytucja 3 maja – ważne wydarzenie dla krajów dawnej Rzeczypospolitej. Jak to wydarzenie upamiętnione na Litwie? Jak w innych krajach?

Godz. 15.00

Koncert „Arcydzieła romantyzmu“

PAŃSTWOWY KWARTET WILEŃSKI

Solistka ASTA PILIBAVIČIŪTĖ (sopran)

DALIA KUZNECOVAITĖ (I skrzypce)

ARTŪRAS ŠILALĖ (II skrzypce)

KRISTINA ANUSEVIČIŪTĖ (altówka)

DEIVIDAS DUMČIUS (wiolonczela)

Konferansjer Viktoras Gerulaitis

W programie:

MIKOŁAJ KONSTANTY ČIURLIONIS – Kanon c-moll, Fuga G-dur

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART – Aria Zuzanny „Venite, inginocchiatevi“ z opery

„Wesele Figara“; arie Ilii „Se il padre perdei…“ i „Zeffiretti lusinghieri“ z opery

„Idomeneusz“; aria wokalna „Chi sà, chi sà, qual sia“

ÁSTOR PIAZZOLLA – Pieśń i fuga, „Escualo“

EZIO BOSSO – Kvartet Nr. 5 „Music for the Lodger“

GIACOMO PUCCINI – Walc Musetty z opery „Bohema“

GIUSEPPE VERDI – Aria „Addio del passato“ z opery „Traviata“

CHARLES GOUNOD – Aria „Je veux vivre“ z opery „Romeo i Julia“

FRANZ LEHÁR – Aria „Meine Lippen, sie küssen so heiss“ z opery „Judyta“

15 sierpnia (niedziela) Godz. 13.30

Wykład „Opinie historyków litewskich o Konstytucji 3 maja“, wykładowca doc. Liudas Glemža (Uniwersytet Witolda Wielkiego) Zdanie na temat Konstytucji 3 maja w historiografii litewskiej zmieniało się kilka razy.

Co było tego powodem? W jakim stopniu wydarzenia polityczne wpływały na tą ocenę? Czy mamy już uformowaną tradycję oceny tamtych wydarzeń?

Godz. 15.00

Koncert „Orkiestra Akordeonowa Consona”

ORKIESTRA AKORDEONOWA CONSONA (kierownik i dyrygent Ričardas

Svieckevičius)

Soliści: AGNĖ STANČIKAITĖ (sopran), RAIMONDS UNGURS (akordeon)

Konferansjer Mirosław Szejbak i Irena Žilinskienė

W programie:

CHARLES GOUNOD (opr. J. Ungurė) – Muzyka baletowa z opery „Faust“:

III taniec „Taniec antyczny“

V taniec „Trojańczycy“

VII taniec „Taniec Frina“

RUGGERO LEONCAVALLO (opr. J. Ungurė) – „Poranek“

FRANCESKO PAOLO TOSTI (opr. J. Ungurė) – Arietta „A Vucchella“

ROMAN BAŽILIN – „Rzeka“

ASTOR PIAZZOLLA – „Śmierć Anioła „La Muerte Del Angel)“

ADOLF GÖTZ – „Tańce dalmackie“

DUKE ELLINGTON (opr. Heinz Kulzer) – „Caravan“

JURIJ PEŠKOV (opr. R. Ungurs) – „Noktiurnas“

GORKA HERMOSA – Cz. IV. „Galliano en Santiago“

GERÓNIMO GIMÉNEZ – Ariaa „La tarántula é un bicho mu malo“ z opery „La tempranica“

DMITRIJ SZOSTAKOVICZ (aranżacja. O. Eckermann) – Walc z suity jazzowej Nr. 2

JOHANN STRAUß – Indianer Galopp op.111 (opr. J. Ungurė)

RUPERTO CHAPÍ – ARIA Luizy z opery „Córy Zebedeusza“ (opr. J. Ungurė)

LUIGI ARDITI – „Pocałunek“ (opr. R. Auksoriūtė)

JOHANN STRAUß (opr. R. Auksoriūtė) – „Marsz Radetzkiego“