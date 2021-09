W programie festiwalu m. in. koncerty, spotkania literackie, prezentacje dobrych praktyk. Organizowany przez miasta partnerskie – Wilno i Gdańsk festiwal ma na celu prezentację tego, co jest najlepsze i najciekawsze w kulturze tych miast.

Festiwal „Gdańsk w Wilnie 2021” otworzy zespół z Gdańska DownTown Brass. Jest to wyjątkowe połączenie nowoczesności i tradycji. Różnorodność stylistyczna formacji wynika z wieloletniej inspiracji ulicznymi zespołami Nowego Orleanu oraz współcześnie działającymi brassbandami całego świata. DownTown Brass w oryginalny sposób łączy blask instrumentów dętych z energetyczną mieszanką rytmów perkusyjnych. Autorskie aranżacje muzyki popularnej, rozrywkowej, czy też jazzowej współgrają z bogatym oraz nietypowym instrumentarium. Brass Band powstał w 2015

roku i od tamtej pory silnie zaznaczył swoją pozycję na Trójmiejskiej oraz polskiej scenie. Skład zespołu tworzą młodzi, żywiołowi instrumentaliści związani z trójmiejskim środowiskiem muzycznym. Są to m.in. studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Organizatorzy festiwalu zapraszają również na dyskusję z gdańskim poetą, publicystą, filozofem, prawnikiem dr. Tomaszem Snarskim. W swojej najnowszej książce „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią” Tomasz Snarski omawia katolicki sprzeciw wobec

karania śmiercią z perspektywy najważniejszych argumentów prawnych, filozoficznych i teologicznych. Próbuje też wyjaśnić aktualne, radykalnie abolicjonistyczne stanowisko Kościoła w kwestii kary głównej,

które zmieniało się na przestrzeni wieków.

W br. ukazał się również tomik poezji autorstwa T. Snarskiego – „Żmuty”, w którym nie zabrakło akcentów wileńskich. Tytuł tomiku nawiązuje bezpośrednio do Litwy – wyraz żmut to polskie słowo używane niemal wyłącznie na Litwie i poza nią raczej nieznane. Wyrażenie to oznacza „bezładnie poplątane, włosy, sznurki, tasiemki”, ale jego sens można odnieść także do poplątania, splatania, uwikłania z przeszłości, które są nam dane pod postacią żmutu i które wciąż wikłają się, plączą, wciąż

kierują nas w różne strony.

– Taki tytuł tomiku jest zatem świadomym nawiązaniem zarówno do polskiej mowy na Litwie, jak i do poetyckich tradycji romantyków, ale również do indywidualnego losu każdej i każdego z nas, który składa się z wielu różnorodnych „żmutów” w postaci naszych doświadczeń, losów, podróży, spotkań, zakochań, rozczarowań, postaw. Innymi słowy życie wikła nas nieustannie, a my wciąż wierzymy, że jesteśmy w stanie je rozplątać, zrozumieć, pojąć, uporządkować. Poezja jest próbą zrozumienia owych „żmutów”, ale zarazem jest też „żmutem” samym w sobie – tłumaczy dr Tomasz Snarski.

Ponadto organizatorzy zapraszają na dyskusję „Małe inicjatywy dla wielkich rzeczy“. Jest to spotkanie mające na celu podzielenie się dobrym doświadczeniem między Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. W czasie wydarzenia wolontariusze opowiedzą o wyjątkowościach posługi osobom chorym, różnych rodzajach i formach wolontariatu oraz inicjatywach, które mogą małe rzeczy zamienić na wielkie.

Festiwal uwieńczy koncert jazzowy w wykonaniu Krystyny Durys z zespołem w Wileńskim Ratuszu. Jest to wokalistka z Gdańska, zafascynowana nurtami swing, dixieland i bossa nova, inspirująca

się przede wszystkim wykonaniami Królowej Jazzu Elli Fitzgerald. Stypendystka Związku Artystów Wykonawców STOART, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Miasta

Gdańska. Laureatka ZŁOTEJ TARKI na 44. Old Jazz Meeting w Iławie. Laureatka 2. miejsca w kategorii NOWA NADZIEJA ankiety JAZZ TOP. Nominowana w kategorii WOKALISTKA ROKU ankiety JAZZ TOP. Nominowana do Grand Prix Łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Jazzu w kategorii NADZIEJA MELOMANÓW.

Obecnie zespół Krystyny Durys posiada w swoim repertuarze kilka koncertów tematycznych, z którymi do tej pory mieli okazję prezentować się w Polsce, Indonezji, Danii, Szwecji, Czechach i na Słowacji.

PROGRAM

17 września, piątek / scena przy placu V. Kudirki,

16.00 Uroczyste otwarcie festiwalu „Gdańsk w Wilnie 2021“

16.10 Koncert zespołu „DownTown Brass“ (Gdańsk)

17 września, piątek / Siedziba Związku Pisarzy Litwy, ul. K. Sirvydo 6,

17.30 / „Między prawem, poezją i moralnością”. Spotkanie z gościem z Gdańska – dr. Tomaszem Snarskim (prawnikiem, poetą, publicystą, filozofem). W spotkaniu wezmą udział: poeta Eugenijus Ališanka i Ojciec Arūnas Peškaitis OFM. Moderator spotkania – poeta i tłumacz Tomas Taškauskas.

Wstęp wolny. Wejście za okazaniem Paszportu możliwości.

18 września, sobota, Muzeum Dom Marii i Jurgisa Šlapelisów, ul. Pilies g. 40

11.00 Dyskusja „Małe inicjatywy dla wielkich rzeczy“ – spotkanie mające na celu podzielenie się dobrym doświadczeniem między Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku.

Wstęp wolny. Wejście za okazaniem Paszportu możliwości.

18 września, sobota / Ratusz Wileński, ul. Didžioji 31

18.00 / Koncert wokalistki jazzowej Krystyny Durys (Gdańsk)

Wstęp wolny. Wejście za okazaniem Paszportu możliwości.