Polskie akcenty na festiwalu filmowym „Kino Pavasaris 2023”

„Chcemy zachęcić Was, abyście na nic nie czekali i nie zwlekali, a kiedy zobaczycie zwiastun lub opis interesującego Was filmu, poszlibyście i go obejrzeli. Mówi o tym hasło tegorocznego festiwalu „Kiedy kino woła – jedziesz”. Zapraszamy do odłożenia wszystkiego na bok i obejrzenia filmów, o których mówi cały świat” – powiedział Konradas Kazlauskas, dyrektor wykonawczy festiwalu.