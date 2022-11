Ewelina Gancewska w finale programu The Voice of Poland. Co zaśpiewała?

Wczoraj, 19 listopada, odbył się wielki finał programu The Voice of Poland. O tytuł najlepszego głosu Polski walczyła m.in. młoda wokalistka z Wilna Ewelina Gancewska, która mimo to, że nie zwyciężyła programu, zadziwiła w finale widzów niewidzianą dotąd stroną muzyczną. Jak wyglądała droga Eweliny w największym muzycznym programie w Polsce?