Eurowizja 2021: już dziś wielki finał

Eurowizja 2021 to już 65. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. Tym razem widowisko odbywa się w Rotterdam Ahoy w Holandii. To efekt zwycięstwa Duncana Laurence’a podczas poprzedniej Eurowizji organizowanej w Tel Awiwie. W ubiegłym roku Eurowizja nie odbyła się z powodu koronawirusa. Mimo wciąż trwającej pandemii, organizatorzy stanęli na wysokości zadania, by przygotować zaskakujące i ciekawe dla widza show!