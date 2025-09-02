Ejszyszki świętują 25-lecie Domu Polskiego i pożegnanie lata

Pierwszą część wydarzenia otworzył zespół ludowy „Perła” z rejonu wileńskiego. Artyści aktywnie dbają o zachowanie, pielęgnowanie i popularyzację tradycyjnych tańców, a swoją pasją dzielą się z publicznością.

Na scenie nie brakowało energii i emocji – tańce zespołu „Perła” emanowały żywotnością i zachwycały widzów dynamiką. Każdy ruch był pewny i zdecydowany, a jednocześnie lekki. Obroty, skoki i gracja tancerzy w połączeniu z uśmiechami i spojrzeniami ukazywały wspólnotę i dumę z tradycji. Publiczność nie pozostała obojętna – energia sceniczna w pełni udzieliła się widzom.

„Miejsce, w którym polskość jest wspólnotą serc”

Dyrektor Domu Polskiego Anna Jesvilienė przypomniała początki działalności placówki – otwartej w styczniu 2000 r. – i podkreśliła jej rolę jako żywego centrum kreatywności, kultury i spotkań.

– Cele sprzed 25 lat pozostają aktualne. Uczymy się tu, że polskość to nie tylko język, lecz także wspólnota serc – mówiła, dziękując osobom i instytucjom za wieloletnie wsparcie.

Podziękowania trafiły m.in. do mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, Związku Polaków na Litwie, Ambasady RP w Wilnie (reprezentowanej przez konsula generalnego Dariusza Wiśniewskiego), a także do osób współtworzących i wspierających programy Domu Polskiego: Leonarda Talmonta, pierwszej dyrektor Grażyny Zabarauskaitė, starosty gminy ejszyskiej Mirosława Bogdziuna, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządowej Reginy Markiewicz oraz prowadzących zajęcia: Anny Szpadzińskiej-Koss, Danuty Palavenienė, Elwiry Sawickiej i Katarzyny Sokołowskiej.

„Dom Polski to symbol”

– Otwarcie Domu Polskiego było marzeniem mieszkańców Ejszyszek i całego rejonu solecznickiego. W regionie, gdzie około 80 proc. stanowią Polacy, placówka od początku jest symbolem polskości – mówił mer Zdzisław Palewicz, wręczając dyrektor gratulacje.

– Dziś widzimy konkretne efekty: koncerty, wystawy, obozy, spotkania, wycieczki. Tu tętni życie. – podsumował.

Konsul generalny Dariusz Wiśniewski podkreślił przywiązanie mieszkańców do kultury, języka i tradycji, a młodym osobom uroczyście wręczył Karty Polaka.

Mieszkaniec Ejszyszek Leonard Talmont przypomniał, że inicjatywa Domu Polskiego narodziła się już w 1996 r., a sama placówka stała się rozpoznawalnym symbolem regionu wileńskiego.

Z kolei poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz akcentował wspólnotowy wymiar jubileuszu:

– Dom Polski to coś więcej niż instytucja – tu rodzą się przyjaźnie, ujawniają talenty, a polskość nabiera codziennego wymiaru.

Młode głosy i taniec na finał

W drugiej części wydarzenia publiczność obejrzała koncert muzyki popularnej. Wystąpili młodzi artyści ze szkoły muzycznej w Ejszyszkach – zespół estradowy „Magija”, Augustas Krasimovas i Gintarė Jurčiukonytė (przygotowanie: Elwira Sawicka). Na scenie pojawili się również wokaliści z rejonu solecznickiego: Oliwia Narkiewicz, Patrycja Milun, Robert Kołyszko, a także goście z Wilna i rejonu wileńskiego: Waldemar Dudoit, Michał Łotysz, Radosław Stasilo, Daniel Pieczuro i Gabrielė Ždanovičiūtė. Występy przeplatały się z tańcem współczesnym w wykonaniu grupy „Todes”.