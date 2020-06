Dziś uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela

Święty Jan odegrał wyjątkową rolę w czasach Jezusa Chrystusa, którego był niemal rówieśnikiem i krewnym. Został przedstawiony jako ten, którego zapowiedzieli prorocy Starego Testamentu i jako ten, który przygotuje drogę Mesjaszowi.

Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jego przyjście na świat oznajmił Zachariaszowi anioł Gabriel, który wybrał dla mającego się narodzić dziecka imię Jan. W trakcie spotkania Maryi i Elżbiety w czasie, gdy obie kobiety były w ciąży, Jan miał poruszyć się w łonie swojej matki, która została napełniona Duchem Świętym.

Jan urodził się prawdopodobnie w mieście Ain Karim, w którym doszło także do biblijnego nawiedzenia. Leży ono 7 km na zachód od Jerozolimy. Jako dojrzały mężczyzna miał wieść samotne życie pustelnika. Swoją publiczną działalność rozpoczął w wieku 30 lat. Nosił ubranie z sierści wielbłąda i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. W ten sposób zaznaczał potrzebę nawrócenia i powrotu do życia zgodnego z przykazaniami Bożymi. Otaczał się gronem uczniów, a ludziom tego pragnącym udzielał chrztu w rzece Jordan. Głosił, że nie jest Mesjaszem, gdyż ten miał wkrótce pojawić się, a on nie jest godzien nosić jego sandałów.

Do spotkania Jana i Jezusa doszło nad Jordanem, gdzie Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana. Ze względu na radykalizm moralny i bezkompromisowość Jan zwrócił na siebie uwagę króla Heroda Antypasa. Zarzucał mu niemoralne życie i potępiał za cudzołóstwo. Skupił tym na sobie nienawiść żony Heroda – Herodiady. Na skutek tej waśni został pojmany i aresztowany w twierdzy Macheront. Wyrok śmierci na Jana zapadł na urodzinach Heroda. Na skutek podstępu Herodiady, jej córka Salome zatańczyła przed Herodem i wymusiła spełnienie określonej prośby. Salome poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Wyrok został wykonany przez ścięcie.

Z uroczystością św. Jana Chrzciciela, która przypada na czas letniego przesilenia, wiąże się wiele ludowych zwyczajów. Najpopularniejsze wśród nich to: puszczanie wianków oraz sobótki, czyli palenie ognisk i skakanie przez nie. Dawniej wierzono też, że przed 24 czerwca nie należy się kąpać w jeziorach i rzekach, bo św. Jan nie poświęcił jeszcze wody.

Na Łotwie pod nazwą Līgo jest wolnym od pracy świętem państwowym (23 i 24 czerwca).

Również na Litwie dzień 24 czerwca jest wolny od pracy.