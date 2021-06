Dziś Noc Świętojańska

Noc Kupały to nie ta sama noc, co Noc Świętojańska. Noc Kupały wypada po najdłuższym dniu w roku i zależy od wkroczenia Słońca do znaku Raka, co jest równoznaczne z rozpoczęciem się lata. W tym roku Słońce zawitało do znaku Raka w poniedziałek 21 czerwca rano i zainaugurowało nam astronomiczne lato. Najdłuższy dzień roku trwał aż 17 godzin był dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin.



Noc, która nastała po najdłuższym dniu roku, to właśnie Noc Kupały, czyli noc z 21 na 22 czerwca.

Noc Kupały to było jedno z najważniejszych świąt pogańskich w Europie, obchodzone w czasie przesilenia letniego, w okolicach 21-22 czerwca. Było to dla pogan święto miłości, płodności, słońca i księżyca. Palili wtedy ogniska i puszczali wianki na wodzie, czcząc w ten sposób ogień i wodę. Wianki, wyplatane z rozmarynu, lubczyku, dziewanny i dziurawca, miały chronić przed chorobami, czarami i przynieść szczęście w małżeństwie. A szczególną moc miały zioła zebrane właśnie w tę noc.

Świętowanie początku lata skończy się z kolei 23 czerwca, gdy przypada Noc Świętojańska. Obchodzona jest w przeddzień dnia świętego Jana Chrzciciela i będąca chrześcijańską wersją pogańskiej Nocy Kupały.



W odróżnieniu do Nocy Świętojańskiej, która jest obchodzona w wigilię imienin Jana, czyli z 23 na 24 czerwca, Noc Kupały odbywa się w rzeczywistym czasie letniego przesilenia



Obecnie czerwcowe święta to po prostu tradycja, niewiele mająca wspólnego z religią.

Na Litwie centralne obchody Nocy Świętojańskiej odbędą się w Kierniowie. Rożne imprezy trwają tam już od południa a zakończą się wielkim ogniskiem i oczekiwaniem na wschód słońca. Swój program przygotowało także muzeum-skansen w Rumszyszkach. Z kolei w Wilnie o godz. 19.30 w parku w Werkach zostanie rozpalone ognisko świętojańskie.

24 czerwca na Litwie jest dniem wolnym od pracy. Ci, którzy zdażyli wziąć sobie wolny piątek mogą się cieszyć długim weekendem.