Dziewieniszki odnawiają skwer z figurą Matki Bożej

Inicjatywa modernizacji wyszła od mieszkańców i parafian. Przed trzydziestu laty pomysł wzniesienia figury poparł śp. długoletni proboszcz dziewieniskiej parafii ks. Domas Valančiauskas; wniosek podpisało wówczas 344 mieszkańców miasteczka i okolic. Dziś odświeżenie skweru było naturalną kontynuacją tamtej społecznej energii.

– „Od pewnego czasu mieszkańcy mówili, że nadszedł moment, by odnowić skwer i oddać hołd Matce Bożej – minęły wszak ponad trzy dekady. W 2022 roku, podczas zebrania z udziałem mieszkańców, sołtysów i aktywnych członków wspólnoty, przedstawiliśmy plany na lata 2023–2027, w tym rekonstrukcję części skweru. Wizję omówiliśmy także z obecnym proboszczem ks. Renatem Švenčioniusem, który poparł inicjatywę” – mówi Czesława Marcinkiewicz, starosta gminy dziewieniskiej.

– „Zwróciliśmy się do Samorządu Rejonu Solecznickiego; specjaliści z wydziału budownictwa i architektury opracowali projekt, kosztorys i budżet.” – dodaje.

Co już zrobiono

Na placu ułożono nowe ścieżki, zamontowano krawężniki, a także ustawiono naturalny głaz, na którym posadowiono odrestaurowaną figurę. Zmianę zaproponował doświadczony kierownik i nadzorca prac przy renowacji zabytków architektury: przeniesienie z betonowego postumentu na kamień lepiej wpisuje się w charakter miejsca. Głaz przywieziono z okolic Krakun – jego forma przypomina skrzydła, co nadaje kompozycji symboliczny wyraz. Kamień zostanie domyty i zaimpregnowany.

Kolorystyka kostki i krawężników została dobrana tak, by korespondować z barwami wieży bramy kościelnej, muru kamiennego oraz kamienia pod figurą.

Co dalej

W odnowionej części skweru zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. Prace zieleniarskie przewidziano na nadchodzącą wiosnę – organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w upiększanie otoczenia, co ma wzmocnić więzi wspólnotowe i dopisać nowy rozdział do historii Dziewieniszek.