Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Abp Jędraszewski: te dni przypominają nam o życiu wiecznym

– Dzień Wszystkich Świętych to dzień, w którym chcemy wychwalać Boga za wszystkich świętych, w większości nieznanych nam z imienia i nazwiska, którzy szli nieraz heroicznie drogą Ewangelii przez ziemskie życie i dostąpili chwały Pana Boga – podkreśla.

Jak dodaje arcybiskup Marek Jędraszewski przeżywane dni uświadamiają cel ludzkiego życia, którym jest życie wieczne.

Zwraca on uwagę, że zarówno Uroczystość Wszystkich Świętych, jak i Dzień Zaduszny to dni kiedy pogłębiamy nadzieję na życie wieczne. – Ta nadzieja już się w nas zaczęła w chwili Chrztu świętego i modlimy się, by spełniła w niebie, kiedy będziemy mogli żyć pełnią miłości – mówi.

Na cmentarzach odbywają się dziś procesje żałobne. W oktawie Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu pandemii Penitencjaria Apostolska przedłuża na cały listopad odpusty zupełne za wiernych zmarłych.