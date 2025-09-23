Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów: W Niemenczynie odsłonięto pomnik dawnej synagogi

Podczas wydarzenia, w imieniu mera rejonu wileńskiego, Roberta Duchniewicza, dyrektor Administracji Vytautas Vansavičius podziękował zebranym i zaznaczył, że chociaż rejon wileński rośnie i zmienia się, to nowoczesność nie powinna sprawić, że zapomnimy o przeszłości.

„Rejon wileński rośnie i zmienia się, ale razem z teraźniejszością musimy pielęgnować pamięć o przeszłości, niezależnie od tego, jak bolesna by ona nie była. Dziś Żydzi na całym świecie obchodzą Nowy Rok 5786, święto Rosz ha-Szana, ale u nas na Litwie obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów. Ten dzień jest dla nas szczególny, ponieważ z Funduszu Jakowa Bunkosa otrzymaliśmy znak pamięci, który oznacza miejsca zniszczonych synagog na całej Litwie” – dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

Inicjatywę postawienia pomnika, który ma upamiętniać żydowską synagogę w Niemenczynie, działającą od połowy XIX wieku do 1941 roku, podjął mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz we współpracy z Fundacją Pomocy i Charytatywnej Jakowa Bunkosa.

Przedstawiciel fundacji, Daumantas Todesas, w trakcie wydarzenia zaznaczył, że prawdziwa pamięć powinna żyć w sercach ludzi.

„Wraz z nadejściem Nowego Roku 5786, który zbiegł się z najtragiczniejszym dniem pamięci o zagładzie Żydów, wszystko to jest opisane w książkach, stawiane są pomniki, a jeden z nich będzie stał także w Nemenčynie. Ale prawdziwe pomniki powinny powstawać w naszych sercach i przechodzić z pokolenia na pokolenie. Kiedy wy, a potem wasze dzieci i wnuki, będziecie mówić o tym, co się wydarzyło, to się nie powtórzy. Za każdym razem, kiedy będziemy opłakiwać naszych zmarłych, będziemy cieszyć się z tych, którzy przeżyli. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o pamięć” – mówił D. Todesas.

W trakcie wydarzenia, starosta miasta Niemenczyn Artur Komarowski wspomniał o pamięci byłych mieszkańców, a uczniowie Gimnazjum im. Gedimina zaprezentowali utwory muzyczne.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej zebrani udali się w pobliże miejsca masowych egzekucji Żydów, aby uczcić ofiary minutą ciszy.

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów na Litwie obchodzony jest od 1994 roku. Dzień ten upamiętnia likwidację getta w Wilnie 23 września 1943 roku, kiedy część jego więźniów została zamordowana w Ponarach, a reszta trafiła do obozów koncentracyjnych założonych na terenach okupowanych przez Niemców.