Dzień Dziecka w DKP

Bajka o Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci

Któż z nas nie zna bajki o rodzeństwie, które zabłądziło w lesie i trafiło do chatki z piernika i innych łakoci? Tyle różnych wersji tej historii powstało. Pokażą Wam, jak było naprawdę… Dzieci wcale nie zabłądziły przypadkiem, a las nie był zwyczajny… Zwierzęta nie tylko potrafią mówić, ale też pięknie śpiewają i to one są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Zapraszamy na niezwykłą muzyczną bajkę o sile przyjaźni i o tym, że sprawiedliwość i dobro zawsze zwyciężą!

4 zawodowych aktorów na scenie, wokal na żywo, dużo tańca i piękne kostiumy!

1 czerwca 2022 r. godz. 10:00; 13:00; 18:00

Spektakl teatru The Art (Polska) dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Bilety w cenie 5 EUR do nabycia w sekretariacie DKP, pokój 203. Rezerwacja pod nr tel. +37069076407 lub e-mailem: info@polskidom.lt

NA DZIECI BĘDĄ CZEKAĆ DMUCHANE TRAMPOLINY ORAZ NIESPODZIANKI!





Fot. organizatorzy

Źródło: DKP