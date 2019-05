vdu

Ogółem w finale wystąpili przedstawiciele 26 krajów.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej zwycięzca, piosenkę „Arcade” napisał pod wpływem własnych doświadczeń po utracie bliskiej osoby.

Jak przyznał Laurence, nie myślał o wygranej. „To jest Eurowizja, wszystko się w niej może wydarzyć. Tym razem prognozy się spełniły, ale najważniejsze jest to, co zrobiliśmy razem z drużyną. Bez naszej pracy to by się nie wydarzyło” – powiedział wykonawca.