Drugi półfinał Eurowizji już dzisiaj

W drugim półfinale wystąpią:

Malta: Sarah Bonnici – „Loop” ;

Albania: Besa – „Titan”;

Grecja: Marina Satti – „Zari”;

Szwajcaria: Nemo – „The Code”;

Czechy: Aiko – „Pedestal”;

Austria: Kaleen – „We Will Rave”;

Dania: Saba – „Sand”;

Armenia: Ladaniva – „Jako”;

Łotwa: Dons – „Hollow”;

San Marino: Megara – „11:11”;

Gruzja: Nutsa Buzaladze – „Firefighter”;

Belgia: Mustii – „Before the Party’s Over”;

Estonia: 5miinust, Puuluup – „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” ;

Izrael: Eden Golan – „Hurricane”;

Norwegia: Gåte – „Ulveham”;

Holandia: Joost Klein – „Europapa”.

Poza reprezentantami szesnastu biorących udział w eliminacjach krajów na scenie zaprezentują się także przedstawiciele Francji, Hiszpanii i Włoch mających już zagwarantowane miejsce w finale. O tym, kto przejdzie dalej, zdecydują wyłącznie głosy widzów.

Wyniki pierwszego półfinału

Do finału Eurowizji, który odbędzie się w najbliższą sobotę, zakwalifikowali się reprezentanci następujących krajów: Serbii, Portugalii, Słowenii, Ukrainy, Finlandii, Cypru, Chorwacji, Irlandii, Luksemburga i Litwy.

Litwa, z reprezentantem Silvestrem Beltem na czele, zaskoczyła Europę swoją piosenką „Luktelk”, zdobywając uznanie publiczności i jurorów.

W finale oprócz zwycięzców półfinału zobaczymy także reprezentantów gospodarzy oraz tych państw, które finansują organizację konkursu: Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.

Niestety dla niektórych krajów tegoroczna przygoda z Eurowizją dobiegła końca. Polska, Islandia, Mołdawia, Azerbejdżan i Australia zakończyły ją już we wtorek wieczorem.