Dożynki w Solecznikach: wdzięczni za plony, szczęśliwi we wspólnocie

Najważniejsze jednak, że od 22 lat w rejonie solecznickim pielęgnowane są tradycje wdzięczności za bochen chleba, wspólnej modlitwy i miłości do ziemi, a wraz z nimi przekazywana jest doświadczenie przodków, z troską zachowywane są tradycyjne tańce i pieśni, umacniana jest wspólnotowość i pogłębiane więzi mieszkańców wsi, kształtowana pracowitość.

Tradycyjne Dożynki przyciągnęły do Solecznik nie tylko tłumy mieszkańców rejonu, lecz także gości. Cieszyć się jesiennymi zbiorami przybyły delegacje partnerów samorządu rejonu solecznickiego z zagranicy oraz dostojni goście z Litwy. Obok mera rejonu solecznickiego miejsca na widowni zajęli europoseł Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RP Jarosław Narkiewicz, minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė, Chargé d’affaires Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Grzegorz Marek Poznański oraz Konsul Generalny Dariusz Wiśniewski, senatorowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, wicemerowie rejonu solecznickiego Józef Rybak i Waldemar Śliżewski, dyrektor administracji samorządu Grzegorz Jurgo.

Uroczystą Mszę Świętą kocelebrowali proboszcz parafii św. Apostoła Piotra w Solecznikach ks. Stanisław Maciukiewicz oraz wikariusz ks. Mirosław Jan Domański. Duchowni dziękowali Bogu za owoce ziemi, dary natury i ludzi, bez których pracy nie pojawiłby się na stole bochenek chleba. Proszono również Matkę Bożą o błogosławieństwo dla rodzin i całej wspólnoty rejonu, aby pozostała zjednoczona, pracowita i pełna wzajemnego szacunku.

Po nabożeństwie tuż obok sceny rozpoczęła się „droga ziarna”. I to nie byle jaka! Młodzież i dzieci z zespołów artystycznych „Solczanie”, „Solczanka”, „Turgielanka”, „Gromada” i „Znad Mereczanki” zaprezentowały tradycyjny cykl roczny – siew, wzrost łanów, zbiór plonów i dożynki. Bez tych prac zboża uprawiane na naszych polach nie mogłyby zapewnić dobrobytu i pomyślności.

Do zgromadzonej publiczności i gości święta zwrócił się mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, podkreślając, że Dożynki, to stara tradycja łącząca pokolenia, a rolnictwo jest podstawą naszego rejonu – emocjonalną, kulturową i gospodarczą. Według niego w rolnictwie najważniejsi są jednak ludzie, którzy codzienną pracą sprawiają, że każde ziarno, owoc czy warzywo wydają obfity plon.

„Dożynki w Solecznikach mają szczególne znaczenie. Przede wszystkim jest to nasze podziękowanie Bogu i wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. Jednocześnie to święto jest miejscem spotkań sąsiadów, krewnych i przyjaciół. Soleczniki łączą! I niech tak pozostanie. Gospodarze tej ziemi starają się z pełną odpowiedzialnością rzetelnie pracować w na ojczystej ziemi, aby nasz krajobraz wyglądał pięknie. Nasze pola są pieczołowicie pielęgnowane przez odpowiedzialnych gospodarzy, co świadczy o niezwykłej gospodarności i miłości do pracy. Święto Plonów ogłaszam za otwarte, wszystkich zapraszam, by czuli się jak w domu i wspaniale spędzili czas” – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zachęcając gości wydarzenia do odkrycia wszystkich radości, jakie niosą Dożynki.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski podkreślił rolę wiary i Boga w kulturze ludzi wierzących. Jego zdaniem, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas i inne sprawy życia znajdują swoje właściwe miejsce.

Posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Jarosław Narkiewicz zaakcentowali, że Dożynki w Solecznikach to jedno z najpiękniejszych świąt Wileńszczyzny i przypomnieli o znaczeniu dożynek w życiu rolników. Według nich, każdy kłos jest ważny, a wszystkie razem tworzą silne pole.

Po oficjalnym otwarciu Dożynek przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza proboszcz Stanisław Maciukiewicz poświęcił dożynkowe wieńce gmin, a na gminnych podwórkach rozpoczął się tradycyjny gwar. Ważnym momentem było ogłoszenie wyników konkursu „Gospodarstwo Roku” i uhonorowanie najlepszych rolników rejonu.

Koncert otworzył zespół pieśni i tańca „Soleczanie”, w którego skład weszły chór oraz dwie grupy taneczne. Na scenie nie zabrakło tradycyjnych strojów, ludowych instrumentów, harmonii głosów, żywego kontaktu z publicznością i kunsztownej choreografii, doskonale oddającej kulturę naszego regionu.

Po ich występie publiczność przeniosła się w świat muzyki orkiestrowej. Scenę przejęła orkiestra dęta wraz z grupą taneczną Szkoły Sztuk im. S. Moniuszki w Solecznikach. Intensywne brzmienia, energia, potężne tony i żywiołowe tańce wywołały prawdziwe poruszenie.

Tymczasem obok sceny już czekały najmłodsze gwiazdy – wychowankowie solecznickich żłobków–przedszkoli „Vyturėlis” i „Pasaka”. Ich pełne uroku tańce ludowe wywołały na twarzach publiczności szczere, radosne uśmiechy.

Po występie „solecznickich gwiazd” wręczono nagrody laureatom i uczestnikom konkursu „Najpiękniejsza zagroda”.

„Piosenka jest dobra na wszystko” – taki koncert zaprezentował zespół „Żywioły Mazowsza”. Na scenie usłyszeliśmy znane i lubiane utwory, które w mistrzowski i niepowtarzalny sposób opisują otaczającą nas rzeczywistość. Brzmiały m.in. „Jezioro szczęścia”, „Na Krakowskim czy w Nohant”, „Dwa serduszka, cztery oczy”, „Dumka na dwa serca”, „Ogrzej mnie”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem już” oraz wiele innych piosenek.