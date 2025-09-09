Dożynki 2025 w Solecznikach już 14 września

Program

od 11.00

Wystawa stoisk dożynkowych, kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i ekologicznych produktów regionalnych; warsztaty edukacyjne; wesołe miasteczko; przestrzeń młodzieżowa.

12.00 – Msza święta

13.30 – Uroczyste otwarcie Dożynek

Poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych.

„Obrazek dożynkowy” w wykonaniu zespołów ludowych: Solczanie, Solczanka, Gromada, Znad Mereczanki, Turgielanka, Łałymka.

Konkurs „Rolnik Roku”.

14.00 – Koncert

Zespół pieśni i tańca Solczanie.

Orkiestra dęta i zespół taneczny Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach.

Występy wychowanków przedszkoli-żłobków „Vyturėlis” i „Bajka” oraz uczniów Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach.

15.15 – Konkurs „Najładniejsza zagroda: miejska i wiejska”

15.30 – Koncert „Żywioły Mazowsza” z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko”

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

Soliści: Magdalena Smalara, Joanna Trzepiecińska, Monika Węgiel, Marcin Januszkiewicz, Janusz Radek.

Muzycy: instrumenty klawiszowe/akordeon – Fabian Włodarek; instrumenty dęte – Wiesław Wysocki; gitara – Krzysztof Łochowicz; gitara basowa – Andrzej Zielak; perkusjonalia – Dominik Rosłon.

16.30 – Konkurs „Najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy”

17.00 – PERFECT & Łukasz Drapała

18.30 – JOY

19.30 – Justinas Jarutis

Prowadzący (konferansjerzy): Rasa Berkevičienė i Mirosław Riedel.

Główny organizator: Samorząd Rejonu Solecznickiego

Organizator: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Partnerzy medialni: Radio Znad Wilii, TVP Wilno