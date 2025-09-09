Dożynki 2025 w Solecznikach już 14 września

Program
od 11.00
Wystawa stoisk dożynkowych, kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła i ekologicznych produktów regionalnych; warsztaty edukacyjne; wesołe miasteczko; przestrzeń młodzieżowa.
12.00 – Msza święta
13.30 – Uroczyste otwarcie Dożynek
Poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych.
„Obrazek dożynkowy” w wykonaniu zespołów ludowych: Solczanie, Solczanka, Gromada, Znad Mereczanki, Turgielanka, Łałymka.
Konkurs „Rolnik Roku”.
14.00 – Koncert
Zespół pieśni i tańca Solczanie.
Orkiestra dęta i zespół taneczny Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach.
Występy wychowanków przedszkoli-żłobków „Vyturėlis” i „Bajka” oraz uczniów Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach.
15.15 – Konkurs „Najładniejsza zagroda: miejska i wiejska”
15.30 – Koncert „Żywioły Mazowsza” z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko”
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
Soliści: Magdalena Smalara, Joanna Trzepiecińska, Monika Węgiel, Marcin Januszkiewicz, Janusz Radek.
Muzycy: instrumenty klawiszowe/akordeon – Fabian Włodarek; instrumenty dęte – Wiesław Wysocki; gitara – Krzysztof Łochowicz; gitara basowa – Andrzej Zielak; perkusjonalia – Dominik Rosłon.
16.30 – Konkurs „Najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy”
17.00 – PERFECT & Łukasz Drapała
18.30 – JOY
19.30 – Justinas Jarutis
Prowadzący (konferansjerzy): Rasa Berkevičienė i Mirosław Riedel.
Główny organizator: Samorząd Rejonu Solecznickiego
Organizator: Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Partnerzy medialni: Radio Znad Wilii, TVP Wilno