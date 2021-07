Doroszewska: śpijcie spokojnie, nasze losy są na dobrej drodze. Rocznica operacji „Ostra Brama”

Uroczystość (modlitwa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy) odbyła się 8 lipca 2021 r. o godz. 12:00 przy Kwaterze Żołnierzy AK na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej.

„Ambasada RP co roku obchodzi rocznicę operacji „Ostra Brama”. Miejscowa społeczność polska czci pamięć tej operacji we wszystkich miejscach, gdzie ona się działa, na tych cmentarzach, gdzie są polegli. Wszyscy wspominamy z wielkim wzruszeniem członków naszych rodzin, naszych rodziców, dziadków, którzy oddali życie wówczas za Polskę lub musieli też spędzić długie lata na zesłaniu w Rosji, którzy musieli borykać się z bardzo trudną rzeczywistością powojennej Polski, powojennej Wileńszczyzny. To wpłynęło na nasze życie i postrzeganie przyszłości, dlatego oddajemy hołd naszym przodkom.” – powiedziała ambasador RP Urszula Doroszewska.

Urszula Doroszewska/ Fot. Roman Niedźwiecki

„Walczyliśmy z przerażającymi wrogami i nie odnieśliśmy zwycięstwa. Ani Polska, ani Litwa nie wygrały II wojny światowej. Czcimy pamięć ludzi, którzy byli pokonani, ale jeśli popatrzymy w perspektywie lat na to, co się wydarzyło od tamtego czasu, widzimy, że jednak odnieśliśmy zwycięstwo. Są oni czczeni jako bohaterowie, chociaż mieli zostać zapomniani. Najważniejsze nasze zwycięstwo polega na tym, że żyjemy w wolnym kraju: i Polska, i Litwa są krajami wolnymi, jesteśmy w NATO, w najpotężniejszym sojuszu wojskowym świata. Ten sojusz broni nas, naszych dzieci i naszą przyszłość.” – dodała Doroszewska.

„Teraz, kiedy składamy wieńce i hołd naszym bliskim, którzy poświęcili swoje życie, możemy im powiedzieć: śpijcie spokojnie, nasze losy są na dobrej drodze”