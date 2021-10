Dni Filmu Polskiego w Solecznikach

Harmonogram pokazów:

Piątek 12 listopada

Godz. 12.00 – film „Tarapaty 2”

Godz. 18.00 – film „Żeby nie było śladów”

Sobota 13 listopada

Godz. 15.00 – film „Wszystko dla mojej matki”

Godz. 18.00 – film „Sweat”

Niedziela 14 listopada

Godz. 15.00 – film „Zieja”

TARAPATY 2 (DLA DZIECI i MŁODZIEŻY)

Polska 2020, 87‘

Reżyseria: Marta Karwowska

Scenariusz: Marta Karwowska

Zdjęcia: Jakub Burakiewicz

Producenci: Jakub Burakiewicz, Agnieszka Dziedzic

Obsada aktorska: Pola Król, Jakub Janota-Bzowski, Mia Goti, Joanna Szczepkowska.

Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet młodych detektywów rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się zwariowana Felka, a razem z nią kłopoty.

Marta Karwowska – absolwentka wydziału reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów zrealizowała zarówno fabularne, jak i dokumentalne etiudy na podstawie własnych scenariuszy. Jej reżyserski debiut „Tarapaty“ przyciągnął do polskich kin ponad 320 tys. widzów i był

pokazywany na zagranicznych festiwalach.

https://www.youtube.com/watch?v=4XBsHziEjsQ&t=15s

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

2021, 160‘

Polska, Francja, Czechy

Reżyseria: Jan Paweł Matuszynski

Scenariusz: Kaja Krawczyk-Wnuk

Zdjęcia: Kacper Fertacz

Muzyka: Ibrahim Maalouf

Producent: Leszek Bodzak, Aneta Cebula-Hickinbotham

Obsada aktorska: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Mateusz Górski, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz

Polska, 1983 roku. Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, umiera po dwóch dniach agonii na skutek ciężkiego pobicia przez patrol milicyjny. Jedynym świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel, który decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania. Władze komunistyczne używają przeciwko świadkowi wszelkich dostępnych narzędzi – zaangażowane zostały służby specjalne, milicja, media i prokuratura. Reżyser, bazując na wydarzeniach historycznych, tworzy hipnotyzującą i przykuwającą uwagę narrację, szokującą swoją ponadczasową aktualnością. Jan Paweł Matuszyński – polski reżyser i dokumentalista. W roku 2016 zdobył nagrodę Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Paszport „Polityki“ w kategorii film –

nagrodę za film „Ostatnia rodzina“.

Festiwale

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji – Konkurs Główny

https://www.youtube.com/watch?v=Rt1AjPBqFIg

WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

Polska

2019, 103‘

Reżyseria: Małgorzata Imielska

Scenariusz: Małgorzata Imielska

Zdjęcia: Tomasz Naumiuk

Muzyka: Włodzimierz Pawlik

Producenci: Wojciech Kabarowski, Jerzy Kapuściński

Obsada aktorska: Zofia Domalik, Maria Sobocińska, Malwina Laska, Magdalena Celmer, Helena Englert

Ola ma siedemnaście lat. Za ciągłe ucieczki z domu dziecka, sąd umieścił ją w zakładzie poprawczym. Życie tam rządzi się swoimi brutalnymi prawami, których dziewczyna nie potrafi zrozumieć ani zaakceptować. Jedyne, czego pragnie, to odzyskać matkę. Wierząc, że zwróci na siebie jej uwagę odnosząc sukcesy w zawodach sportowych, zaczyna zawzięcie trenować lekkoatletykę. Małgorzata Imielska ukończyła reżyserię filmową i telewizyjną w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej filmy były pokazywane na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych. „Wszystko dla

mojej mamy“ to jej pierwsza pełnometrażowa fabuła.

Festiwale

Warszawski Festiwal Filmowy – Nagroda Publiczności, Festiwal Polskich Filmów, Fabularnych w Gdyni – Nagroda za debiut aktorski (Zofia Domalik)

https://www.youtube.com/watch?v=Za9aWPHqWB4

SWEAT

2020, 106‘

Polska, Szwecja

Reżyseria: Magnus von Horn

Scenariusz: Magnus von Horn

Zdjęcia: Michał Dymek

Producent: Mariusz Włodarski

Obsada aktorska: Magdalena Koleśnik, Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna, Zbigniew Zamachowski

Sylwia jest instruktorką fitness, której popularność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Jest ambitna i wytrwale dąży do swojego jedynego celu: rozpowszechnienia informacji (poprzez posty na portalach społecznościowych) o swoim głównym dziele – o sobie. Sylwia decyduje się umieścić w sieci odważne wyznanie o samotności, ale czy gwiazda mediów społecznościowych może sobie pozwolić na

szczerość? Reżyser celnie i bezwzględnie przedstawia narcystyczną kulturę

opiniotwórców i wnikliwie spogląda na drugą stronę lśniącego szkła, zza którego emanuje pustka. Magnus von Horn ukończył reżyserię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Jego debiutancki film fabularny „Po“ był nominowany do Złotej Kamery na Festiwalu Filmowym w Cannes i zaprezentowany podczas Europejskich Nagród Filmowych.



Festiwale

Festiwal Filmowy w Cannes

https://www.youtube.com/watch?v=btMqsaTIlIw

ZIEJA

Polska

2020, 108‘

Reżyseria: Robert Gliński

Scenariusz: Wojciech Lepianka

Zdjęcia: Witold Płóciennik

Muzyka: Cezary Skubiszewski

Producent: Włodzimierz Niderhaus

Obsada aktorska: Andrzej Seweryn, Mateusz Więcławek, Zbigniew Zamachowski

Rok 1977. Osiemdziesięcioletni ksiądz Jan Zieja, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, jest przesłuchiwany przez Grosickiego – oficera Służby Bezpieczeństwa. Grosicki nakłania go do współpracy. Ksiądz odmawia. Przesłuchania uruchamiają wspomnienia z życia Zieji. Pełne dramatycznych wydarzeń związanych z polską historią XX wieku, są tłem do pokazania jego bezkompromisowej postawy moralnej.

Robert Gliński – polski reżyser, scenarzysta i wykładowca. Po ukończeniu architektury na Uniwersytecie Warszawskim studiował reżyserię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Pracował w teatrze i telewizji, zrealizował kilka filmów dokumentalnych.

https://www.youtube.com/watch?v=zlmu3K2XA7U