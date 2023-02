DMB – Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego to dzień upamiętniający urodziny dwóch skautów: Roberta Baden-Powella i jego żony Olave. Pomysł ustanowienia tego dnia urodził się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r. w USA. Początkowo było to święto skautek, jednak z czasem do jego obchodów również dołączyli skauci. Od 2005 r. Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek wybrało dorocznie ważny temat międzynarodowy jako temat światowego Dnia Myśli Braterskiej, okazję do poznania i docenienia innych krajów i kultur, a także zwiększenia świadomości i wrażliwości na problemy globalne.

Robert Baden-Powell to brytyjski wojskowy, generał porucznik, pisarz, twórca i założyciel skautingu. Baden-Powell służył w armii brytyjskiej od 1876 do 1910 w Indiach i Afryce. W 1899 r., w czasie II wojny burskiej w Afryce Południowej, dowodził obroną miasta Mafeking. Kilka jego książek wojskowych, napisanych dla rozpoznania wojskowego i szkolenia wywiadowców, było również czytanych przez chłopców. Zainspirowany tym zjawiskiem, napisał książkę „Skauting dla chłopców”, opublikowaną w 1908 r., przeznaczoną dla młodych czytelników. Podczas pisania, wypróbowywał swoje pomysły podczas obozu na wyspie Brownsea w sierpniu 1907 r. Uczestników znalazł wśród lokalnych Boys’ Brigade oraz synów jego przyjaciół. Obecnie jest to postrzegane jako początek skautingu.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często na cele charytatywne.