Cyprian Kamil Norwid – podróże, rysunki, wiersze

Życie pełne paradoksów

Jego talent mógł zapewnić mu dostatnie i wygodne życie, tymczasem odszedł w biedzie i zapomnieniu, a na nowo odkryto go wiele lat po śmierci.

Cyprian Kamil Norwid był postacią wielowymiarową i pełną paradoksów – poetą, prozaikiem, dramatopisarzem i publicystą; malarzem, rzeźbiarzem i rysownikem; romantycznym kochankiem, gorliwym katolikiem, transatlantyckim żeglarzem i krewnym króla; więźniem politycznym, obrońcą papieża i wrogiem Mickiewicza.

Prof. Andrzej Fabianowski, wybitny znawca literatury XIX-wiecznej, powiedział kiedyś w Polskim Radiu: „o ile dyskusje dotyczące Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego są w pewnym sensie kurtuazyjne wobec tych pomnikowych wielkości naszej kultury, to dyskusje poświęcone Norwidowi są zawsze żywe. Norwid budzi spory”.

Pielgrzym

Twórca, który sam siebie nazwał kiedyś „pielgrzymem”, przez całe życie zmieniał miejsca zamieszkania i przebył wiele tysięcy kilometrów przez kilkadziesiąt miejscowości, sześć stolic, siedem krajów i dwa kontynenty. Śmierć poety w 1883 roku w Paryżu nie zakończyła jego pielgrzymowania, podróż zakończy się dopiero w 2001 roku – wraz z uroczystym przeniesieniem ziemi z paryskiego grobu Norwida na Wawel w Krakowie.

Dzisiaj, choć przywrócono mu należne miejsce w historii polskiej literatury, sprzeczności wcale nie ubywa. Norwid, pomimo swej sławy, to pisarz wciąż mało znany i czytany, lecz zarazem twórca, którego miłośnicy poezji wymieniają jako jednego z ulubionych autorów.

Z jednej strony uważa się go za poetę „trudnego” i hermetycznego, z drugiej zaś chętnie się go cytuje przy różnych okazjach, bo wiele jego zdań weszło do codziennej polszczyzny. Należy do odległej i niemal zapomnianej epoki, a jednak po jego teksty do dziś sięgają popularni wokaliści i kompozytorzy piosenek.