Było kino pod gwiazdami – czas na teatr pod gołym niebem

Teatr komediowy ,,Domino” działa w Wilnie od 13 lat. Współpracuje z polskimi twórcami – reżyserami, scenografami. M.in. znany polski aktor i reżyser teatralny Arkadiusz Jakubik wyreżyserował litewską wersję kultowego spektaklu ,,Goło i Wesoło” czyli „Striptizo ereliai”, który w teatrze ,,Domino” święci triumfy. Autorem scenografii jest Wojciech Stefaniak.

Od lipca ,,Domino” przenosi się do miejskiej przestrzeni – na dziedziniec biblioteki im. A. Mickiewicza. Wszystko po to, by widz w dobie pandemii czuł się komfortowo i nie ograniczał spotkań ze sztuką. Tego lata najlepsze komedie obejrzymy pod gołym niebem!

W nowej scenerii możemy liczyć na najpopularniejsze spektakle: „Testas“, „Tobuli melagiai“, „Pasiklydęs skambutis“, „Vyras po padu“, „Žirklės“, czy „Vyrų laiškai“.