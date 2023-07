Był już „Kruk” i „Sine Oczki”, teraz czas na „Pszeniczkę i owies”. Lirnik Wioskowy z kolejną piosenką

Pierwszą piosenką był „Kruk”, którego wykonano w nieco rockowym brzmieniu, drugą „Sine Oczki”, który zyskał elektroniczną aranżację, a teraz wydano żartobliwą piosenkę „Pszeniczka o owies” w rytmie latino.

O nowej piosence oraz o całym projekcie z Katarzyną Żemojcin, inicjatorką projektu Lirnik Wioskowy oraz z Heleną Bakuło, dyrektorką Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie rozmawiał Tomasz Bździkot.

Lirnik Wioskowy to nie jest pierwsza przygoda Katarzyny Żemojcin z odtwarzaniem piosenek ludowych. Wcześniej współtworzyła zespoły „StaraNowa” oraz „Kaymo Project”, a także grała w solecznickim „Art of Music”.

Sam Lirnik Wioskowy to jednak projekt prosto z polskiej, podwileńskiej wsi.

Przy tworzeniu nowej piosenki udział wziął Rafał Jackiewicz wraz ze swoim kwartetem jazzowym. Dzięki temu utwór „Pszenica i owies”, z tekstem ludowej piosenki „Siałem pszeniczkę” otrzymał letnią aranżację w stylu latino.

Katarzyna Żemojcin cieszy się, że Panie śpiewające w tych utworach nie przerażają eksperymenty z polską muzyką ludową na Wileńszczyźnie. Dzięki temu też można doskonale promować pieśni ludowe.

„Pszeniczka i owies” to już trzecia piosenka do której tekst został zaczerpnięty ze zbioru „Piosenek z babcinego kuferka” wydanego przez Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Zbiór powstał dzięki dyrektorce tej instytucji Helenie Bakuło.

„Śpiewnik to jest taki zew serca, bo u nas w rodzinie się zawsze śpiewało. Jak już byli starsi to sobie pomyślałam, że oni mają w głowie tyle informacji, znają tyle pieśni i kiedy umrą gdzie to wszystko się podzieje.

Ponieważ nie byłam pewna czy to gdzieś zostanie nagrałam śpiewające ciocię Helenę Bakuło oraz mamę Janinę Bakuło. I później skupiłam wokół siebie kilka innych pań, też nagrałam. I tak to się zaczęło” – opowiada Helena Bakuło.