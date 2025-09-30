Butrymańce: Festyn Rodzinny i otwarcie nowej strefy rekreacyjno-sportowej

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer Józef Rybak oraz starosta gminy Butrymańce Wanda Bielska. Obiekt poświęcił proboszcz parafii butrymańskiej, ks. Józef Aszkiełowicz.

W przemówieniu mer Zdzisław Palewicz podkreślił osobisty wymiar inwestycji:

– Nigdy nie przypuszczałem, że po 50 latach będę tu przemawiał, oddając do użytku nowy placyk. To tutaj, jako uczeń szkoły w Butrymańcach, razem z kolegami hartowaliśmy ducha i mimo niesprzyjających warunków zdobywaliśmy medale. Jestem dumny, że otoczenie zmienia się na lepsze. Ta inwestycja powstała, by służyć mieszkańcom – i do sportu, i do rozrywki. Niech to miejsce przynosi radość i dumę – powiedział, życząc uczestnikom udanej zabawy.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Jako pierwsza wystąpiła orkiestra dęta Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach wraz z mażoretkami. Dynamiczne marsze i choreografie nadały wydarzeniu uroczysty charakter i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach – ich taneczne i wokalne występy spotkały się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem publiczności. Wieczór zwieńczył koncert Kapeli Kawalerów Wileńskich, który porwał uczestników do wspólnego śpiewu.

Nowo otwarta strefa ma służyć integracji lokalnej społeczności – zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Teren podzielono na część sportową i rekreacyjną, z myślą o codziennym wypoczynku, rodzinnych aktywnościach i organizacji wydarzeń plenerowych. Organizatorzy podkreślają, że miejsce ma stać się stałym punktem spotkań i impulsem dla życia społecznego w miejscowości.