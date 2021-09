Bp Rafał Markowski po beatyfikacji dwojga wielkich Polaków: ten dzień zaowocuje w ludzkich sercach

W niedzielę, w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Legat papieski kardynał Marcello Semeraro odczytał formułę beatyfikacyjną, a wierni odsłonili wizerunki nowych błogosławionych.

O relacji bł. matki Elzbiety Czackiej i bł. kard. Wyszyńskiego na antenie PR 24 mówił bp Rafał Markowski. – To była przepiękna duchowa przyjaźń, w której ci ludzie wzajemnie się uzupełniali w dziełach, które wykonywali.

Jaki znaczenie dla wierzących ma wyjątkowa, bo podwójna beatyfikacja, kard. Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej?

– Sądzę, że wszystkie wydarzenia tego rodzaju jak beatyfikacje czy wizyty papieskie, czy śmierć Jana Pawła II, to była zewnętrzna manifestacja przywiązania do ludzi i cenienia tego, kim byli, czego dokonali. Tego rodzaju doświadczenia, przeżycia, egzaltacje duchowe nie pozostają bezowocne. To pozostaje w duszach ludzkich – odpowiedział duchowny.

– Takie wspólnotowe przeżywanie wiary, wtedy, kiedy ludzie gromadzą się na placach, na mszach świętych, beatyfikacjach, to jest coś, co ma znaczenie dla naszego życia wewnętrznego. Wspólnotowe przeżywanie wiary umacnia wiarę jednostki – podsumował przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uroczystości beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.